TASSELLO

Curiosità e Significato di Tassello

Perché la soluzione è Tassello? Il tassello è un elemento utilizzato per fissare oggetti in pareti, muri o superfici in modo sicuro. Si inserisce in un foro praticato prima di avvitare una vite, creando un supporto stabile e resistente anche in materiali fragili come il gesso o la muratura. È indispensabile per appendere scaffali, quadri o mensole, garantendo stabilità e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Tassello

T Torino

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E L L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEALE" LEALE

