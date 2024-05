La Soluzione ♚ Si citano prima delle altre La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : UNE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. UNE

Significato della soluzione per: Si citano prima delle altre Francese: Articolo: une f sing . (araldica) articolo che si usa per le pezze secondarie e le figure con la sola esclusione delle pezze onorevoli, del leone e dell'aquila (per le quali si usano gli articoli la e le). (araldica) Le guide de l'héraldique, di Claude Wensler - edito a Rennes nel 2002. Latino: Aggettivo, forma flessa: une . vocativo maschile singolare di unus. Sillabazione: u | ne.

