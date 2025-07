Si approvano in parlamento nei cruciverba: la soluzione è Leggi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si approvano in parlamento' è 'Leggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEGGI

Curiosità e Significato di Leggi

Hai risolto il cruciverba con Leggi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Leggi.

Perché la soluzione è Leggi? Leggi sono le norme ufficiali approvate dal Parlamento, che stabiliscono diritti, doveri e regole per la società. Sono strumenti fondamentali per organizzare la vita civile, economica e politica di un paese. Una volta approvate, diventano obbligatorie e devono essere rispettate da tutti. Insomma, le leggi sono le regole che guidano il funzionamento della nostra comunità.

Come si scrive la soluzione Leggi

Se "Si approvano in parlamento" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

T O R A F E L L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRATELLO" FRATELLO

