Quella popolare è esercitata attraverso il Parlamento

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella popolare è esercitata attraverso il Parlamento

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quella popolare è esercitata attraverso il Parlamento' è 'Sovranità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOVRANITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella popolare è esercitata attraverso il Parlamento" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella popolare è esercitata attraverso il Parlamento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sovranità? La sovranità rappresenta il potere supremo di uno Stato di autoregolarsi e di prendere decisioni senza interferenze esterne. Essa si manifesta attraverso il Parlamento, che è l’organo principale incaricato di esercitare questa autorità, legiferando e definendo le politiche pubbliche. La sovranità si manifesta quindi nella capacità dello Stato di imporre la propria volontà attraverso le istituzioni legislative, garantendo l’indipendenza e l’autonomia decisionale. La relazione tra questa voce e la sua definizione evidenzia il ruolo centrale del Parlamento nel mantenere la piena sovranità nazionale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Quella popolare è esercitata attraverso il Parlamento nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sovranità

Quando la definizione "Quella popolare è esercitata attraverso il Parlamento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella popolare è esercitata attraverso il Parlamento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sovranità:

S Savona O Otranto V Venezia R Roma A Ancona N Napoli I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella popolare è esercitata attraverso il Parlamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La Costituzione dice che appartiene al popoloLa esercita il monarcaLa funzione esercitata dal ParlamentoIl Parlamento è depositario di quella popolareUna popolare Marina della musica leggeraUn ramo del ParlamentoSommossa popolare