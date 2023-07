Lo sono tutti quelli che approvano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono tutti quelli che approvano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FAVOREVOLI

Significato/Curiosita : Lo sono tutti quelli che approvano

