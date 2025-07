Quello elettrico è un mezzo ormai in voga in città nei cruciverba: la soluzione è Monopattino

MONOPATTINO

Curiosità e Significato di Monopattino

Perché la soluzione è Monopattino? Il monopattino è un veicolo a due ruote, spesso pieghevole, alimentato elettricamente o manualmente, ideale per spostarsi in città in modo rapido e sostenibile. È diventato molto popolare tra chi cerca un modo pratico e ecologico per muoversi, evitando il traffico e riducendo l'inquinamento. Perfetto per brevi tragitti, il monopattino rappresenta una soluzione moderna e smart per la mobilità urbana.

Come si scrive la soluzione Monopattino

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

