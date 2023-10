Un moderno mezzo elettrico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un moderno mezzo elettrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEGWAY

Significato/Curiosita : Un moderno mezzo elettrico

L'auto elettrica è un'automobile con motore elettrico che utilizza come fonte di energia l'energia immagazzinata in una o più batterie ricaricabili. rispetto... L'autoè un'automobile con motoreche utilizza come fonte di energia l'energia immagazzinata in una o più batterie ricaricabili. rispetto... Il segway è un marchio registrato della Segway Inc. Dean Kamen ha inventato un dispositivo di trasporto personale a due ruote e autobilanciante chiamato Segway e poi ha fondato Segway Inc. negli USA. Il primo modello era denominato HT (sigla di Human Transporter), il successivo PT (Personal Transporter). Il nome deriva dall'omofono "segue", che in inglese significa "passaggio liscio". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

