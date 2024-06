Mezzo pubblico elettrico

: Un tram è un veicolo su rotaia che viaggia su binari tranviari su strade urbane pubbliche; alcuni includono segmenti con diritto di passaggio segregato. In passato veniva chiamato anche tranvai o tramvai, italianizzazione del termine inglese tramway. È tipico del trasporto pubblico urbano, atto alla circolazione su infrastrutture tranviarie sia in sede propria che promiscua, su strada, ove la circolazione avviene, di massima, in regime di marcia a vista.

Italiano: Sostantivo: tram ( approfondimento) m inv . (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) mezzo di trasporto pubblico urbano che si muove su rotaia e funziona elettricamente. Sillabazione: lemma non sillababile perché di origine inglese . Etimologia / Derivazione: dall’inglese tramcar ossia "carro da trasporto" . Sinonimi: (popolare) tranvai, tranvia. filobus. Termini correlati: autobus, bus.