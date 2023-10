Un moderno mezzo elettrico su cui si sta in piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un moderno mezzo elettrico su cui si sta in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : SEGWAY

Significato/Curiosita : Un moderno mezzo elettrico su cui si sta in piedi

Ospitato in una ex centrale elettrica. è dedicato all'arte moderna internazionale. la tate modern è il museo d'arte moderna più visitato al mondo e si stima... Il segway è un marchio registrato della segway inc. dean kamen ha inventato un dispositivo di trasporto personale a due ruote e autobilanciante chiamato... Neologismi biga elettrica loc. s.le f. Mezzo di trasporto individuale a due ruote, a trazione elettrica, costituito da una piattaforma su cui si innesta il piantone dello sterzo con il manubrio. Tornano a disposizione tra la pizzeria Bavaria di viale Rovereto a Riva e il project manager Fabrizio Pellegrini, nella zona verrà predisposta una segway Simply Moving Station, una stazione per la mobilità dalla quale potranno partire i tour sul caratteristico mezzo a due ...Da Treccani Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un moderno mezzo elettrico su cui si sta in piedi : moderno; mezzo; elettrico; piedi; Stile moderno di jazz; Un jazz moderno ; moderno esame diagnostico; Un moderno autoritratto; Il moderno Foro di Roma; Così è anche chiamato il greco moderno ; Un moderno genere musicale; In mezzo alle piramidi; Un mezzo espressivo di comunicazione; Si prolungano fino a mezzo giorno; Un mezzo espressivo di comunicazione; In mezzo al Teverone; Intercettare per mezzo di un antenna; In mezzo al tonante; L asciugacapelli elettrico ; Ente elettrico sigla; In fisica puo essere barico termico o elettrico ; Quello elettrico ha spesso la testina regolabile; Modello elettrico della Peugeot; Un veicolo con un motore a Scoppio e uno elettrico ; Un veicolo elettrico ; Aiutare a tenersi in piedi ; Più è assennato e più sta in piedi ; Chiusino da marciapiedi ; Il bagno in piedi ; piedi dell antica poesia greca; I saporiti spiedi ni di pecora della cucina abruzzese; Sono in piedi per prime;

