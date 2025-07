Quello ascorbico è la vitamina e nei cruciverba: la soluzione è Acido

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quello ascorbico è la vitamina e' è 'Acido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACIDO

Curiosità e Significato di Acido

La soluzione Acido di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Acido per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Acido? L'acido è una sostanza chimica caratterizzata da un sapore aspro e dalla capacità di reagire con basi e metalli. Nel contesto alimentare, si trova in molti frutti come agrumi, conferendo loro il caratteristico gusto acidulo. La parola acido rappresenta questa famiglia di composti fondamentali per la digestione e la conservazione degli alimenti. È un elemento essenziale nella nostra vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Acido

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quello ascorbico è la vitamina e", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

I Imola

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I N A V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VINAI" VINAI

