La vitamina detta biotina

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La vitamina detta biotina' è 'Acca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACCA

Perché la soluzione è Acca? La biotina, nota anche come vitamina B7, è una sostanza essenziale per il metabolismo dei macronutrienti e il mantenimento della salute della pelle, dei capelli e delle unghie. La sua presenza nel corpo favorisce la trasformazione di carboidrati, proteine e grassi in energia. La voce ACCA rappresenta una sigla che può essere collegata alla biotina in alcuni contesti, anche se in modo meno diretto. La sua importanza si riflette nell’ampio ruolo biologico che svolge.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La vitamina detta biotina". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La vitamina detta biotina nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Acca

La soluzione associata alla definizione "La vitamina detta biotina" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La vitamina detta biotina" conferma che la soluzione 'Acca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Acca

A Ancona C Como C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La vitamina detta biotina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Acca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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