Quello ascorbico è la vitamina C - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ACIDO

Le avvertenze. l'acido l-ascorbico, o semplicemente acido ascorbico (noto anche come principio antiscorbutico e vitamina c) è un composto organico con... In chimica, un acido è una molecola o ione in grado di donare uno ione idrogeno h+ (acido di brønsted-lowry), o in grado di formare un legame covalente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

