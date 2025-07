Preoccupante arresto degli affari nei cruciverba: la soluzione è Stasi

STASI

Curiosità e Significato di Stasi

La parola Stasi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stasi.

Perché la soluzione è Stasi? Stasi indica uno stato di immobilità o sospensione, spesso riferito a situazioni di inattività o blocco. Quando gli affari sono in stasi, significa che sono fermi, senza progressi o sviluppo. È un termine che richiama il momento di pausa forzata, di stagnazione. In parole semplici, rappresenta un fermo temporaneo che può indicare anche preoccupazione per il futuro.

Come si scrive la soluzione Stasi

Non riesci a risolvere la definizione "Preoccupante arresto degli affari"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

T Torino

A Ancona

S Savona

I Imola

