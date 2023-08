Arresto volontario della respirazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arresto volontario della respirazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : APNEA

90 minuti; non si conoscono antidoti, ma il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale riescono a spostare le tossine nell'organismo e impediscono... Progetto di riferimento. l'apnea è stata la prima forma d'immersione praticata dall'uomo. la possibilità di immergersi in apnea si fonda sull'adattamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Arresto volontario della respirazione : arresto; volontario; della; respirazione; Anagramma di arresto che rima con primato; Segnale di arresto ; La sottrazione che ha per risultato l arresto ; Si aziona per l arresto dei veicoli; Per l arresto dei veicoli; Vizio involontario ; Un impulso del tutto involontario ; Moto involontario ; Il loro ritiro è volontario ; Un vizio involontario ; Lo diventano gli ex-presidenti della Repubblica; Le lire della banconota con Alessandro Volta; Abitanti altoatesini della città della Wandelhalle; Nota pralina alla nocciola della Ferrero fra; Il La Rochelle della serie TV Boris; Inserire un condotto che facilita la respirazione ; Esercizi ginnici che migliorano la respirazione ; È d aiuto alla respirazione ; Gli organuli preposti alla respirazione cellulare; Difficoltà di respirazione , mancanza d aria;

