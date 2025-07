Stato di preoccupante indifferenza nei cruciverba: la soluzione è Apatia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stato di preoccupante indifferenza' è 'Apatia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APATIA

Curiosità e Significato di Apatia

La parola Apatia è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Apatia.

Perché la soluzione è Apatia? L'apatia è uno stato di totale indifferenza e mancanza di entusiasmo verso le cose che prima potevano suscitare interesse o emozioni. Chi ne soffre sembra vivere senza motivazioni, lasciando che tutto scivoli via senza coinvolgimento. È come un muro che blocca sentimenti e desideri, rendendo difficile reagire alle situazioni quotidiane. In sostanza, l'apatia può influenzare profondamente il benessere di una persona.

Come si scrive la soluzione Apatia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Stato di preoccupante indifferenza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

A Ancona

T Torino

I Imola

A Ancona

