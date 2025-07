Grave, preoccupante nei cruciverba: la soluzione è Serio

SERIO

Curiosità e Significato di Serio

Perché la soluzione è Serio? Serio indica qualcosa di importante, grave e che richiede attenzione. Si riferisce a situazioni o comportamenti che non sono leggeri o superficiali, ma che devono essere presi sul serio per il loro peso o conseguenze. Quando si dice che qualcosa è serio, si sottolinea la sua natura preoccupante o di grande rilevanza, invitando alla riflessione o a un atteggiamento responsabile.

Come si scrive la soluzione Serio

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

O Otranto

