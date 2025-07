Possono decidere il risultato nelle partite dei tornei di calcio nei cruciverba: la soluzione è Rigori

Home / Soluzioni Cruciverba / Possono decidere il risultato nelle partite dei tornei di calcio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Possono decidere il risultato nelle partite dei tornei di calcio' è 'Rigori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIGORI

Curiosità e Significato di Rigori

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rigori più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rigori.

Perché la soluzione è Rigori? I rigori sono una serie di calci dal dischetto usati per decidere l’esito di partite di calcio in parità, come nelle fasi finali di tornei o coppe. Quando il risultato è incerto, questa procedura permette ai giocatori di tentare di segnare, influenzando così il risultato finale. Sono un momento di grande tensione e adrenalina, decisivo per molte sfide sportive.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli affollamenti al termine delle partite di calcioLe partite che assegnano le vittorie nei torneiDirettore di gara nelle partite di calcioPossono essere alimentate da kerosenePossono essere a secco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rigori

Stai cercando la risposta alla definizione "Possono decidere il risultato nelle partite dei tornei di calcio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

G Genova

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S A I M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMANIA" SMANIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.