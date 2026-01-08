Risultato riuscita

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Risultato riuscita' è 'Esito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESITO

Perché la soluzione è Esito? L'esito rappresenta la conclusione di un processo o di un'azione, indicando se si è raggiunto l'obiettivo prefissato o meno. È un termine che descrive il risultato di una determinata situazione, spesso legato a esiti positivi o negativi. La sua comprensione è fondamentale per valutare l'efficacia di un intervento o di una decisione. Un esito favorevole testimonia il successo di un'operazione o di un tentativo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Risultato riuscita" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Risultato riuscita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Per risolvere la definizione "Risultato riuscita", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Risultato riuscita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Esito:

E Empoli S Savona I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Risultato riuscita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

