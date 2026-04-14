Chi ce l ha può decidere liberamente
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Chi ce l ha può decidere liberamente' è 'Cartabianca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARTABIANCA
Perché la soluzione è Cartabianca? La parola cartabanca si riferisce a chi possiede la capacità di esercitare un potere decisionale senza restrizioni, potendo scegliere in modo autonomo e indipendente. Questa voce indica la posizione di chi detiene un ruolo di autorità, spesso in ambito amministrativo o gestionale, dove la libertà di decisione rappresenta un elemento fondamentale. La presenza della cartabanca conferisce a una persona il diritto di orientare le scelte e le strategie senza dover rendere conto a terzi, garantendo così un controllo esclusivo sulle proprie azioni.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi ce l ha può decidere liberamente". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Chi ce l ha può decidere liberamente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Cartabianca
Per risolvere la definizione "Chi ce l ha può decidere liberamente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi ce l ha può decidere liberamente" conferma che la soluzione 'Cartabianca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Cartabianca
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi ce l ha può decidere liberamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cartabianca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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