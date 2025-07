Maglia con colletto e allacciatura a due bottoni nei cruciverba: la soluzione è Polo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Maglia con colletto e allacciatura a due bottoni' è 'Polo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLO

Curiosità e Significato di Polo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Polo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Polo.

Perché la soluzione è Polo? Una polo è una maglietta elegante e versatile, caratterizzata da un colletto e una allacciatura con due bottoni sul davanti. Perfetta sia per look casual che più raffinati, si distingue per il suo stile sobrio e comodo. Ideale da indossare in molte occasioni, rappresenta un classico intramontabile nel guardaroba di chi cerca praticità senza rinunciare all’eleganza.

Come si scrive la soluzione Polo

Hai trovato la definizione "Maglia con colletto e allacciatura a due bottoni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I I A U C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AULICI" AULICI

