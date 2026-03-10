Così sono detti i ciclisti in gara per la Maglia rosa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così sono detti i ciclisti in gara per la Maglia rosa' è 'Girini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIRINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così sono detti i ciclisti in gara per la Maglia rosa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono detti i ciclisti in gara per la Maglia rosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Girini? I ciclisti che partecipano alla competizione più importante del Giro d'Italia, indossando la maglia rosa, sono chiamati così. Questi atleti si distinguono per le loro abilità e resistenza, affrontando tappe impegnative attraverso paesaggi diversi e sfide ardue. La loro presenza rappresenta il cuore della corsa, simbolo di determinazione e passione per il ciclismo. La maglia rosa diventa un obiettivo da conquistare, un prestigio che caratterizza ogni loro sforzo sulle strade italiane.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Così sono detti i ciclisti in gara per la Maglia rosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono detti i ciclisti in gara per la Maglia rosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Girini:

G Genova I Imola R Roma I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono detti i ciclisti in gara per la Maglia rosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

