Una maglia con il colletto
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una maglia con il colletto' è 'Polo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: POLO
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Perché la soluzione è Polo? Una polo è una maglia caratterizzata da un colletto che la distingue dalle altre maglie. Questo capospalla, spesso realizzato in tessuti leggeri come il cotone piqué, si riconosce per la sua semplicità ed eleganza casual. La presenza del colletto conferisce un aspetto più rifinito, adatto sia a contesti informali che semi-formali. La polo è molto apprezzata per la versatilità, combinando comfort e stile in modo semplice e pratico.
Una maglia con il colletto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Polo
Quando la definizione "Una maglia con il colletto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Polo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una maglia con il colletto
- Risposta: POLO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Polo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una maglia con il colletto". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con maglia: Tifano per la Nazionale con maglia verde oro
Con colletto: Vestito da donna con colletto e bottoni fra