Squadra di calcio di Kiev con maglia blu e bianco

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Squadra di calcio di Kiev con maglia blu e bianco' è 'Dinamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DINAMO

Perché la soluzione è Dinamo? La Dinamo di Kiev è una squadra di calcio molto conosciuta, riconoscibile per la sua maglia blu e bianco. Questa formazione rappresenta una delle realtà più importanti del calcio ucraino, con una lunga storia di successi e passione. La sua identità è strettamente legata alla combinazione di colori che indossa, simbolo di orgoglio e tradizione. Ogni partita disputata rafforza il legame tra i tifosi e la squadra, che continua a essere un simbolo di eccellenza sportiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Squadra di calcio di Kiev con maglia blu e bianco". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Squadra di calcio di Kiev con maglia blu e bianco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Dinamo

Se la definizione "Squadra di calcio di Kiev con maglia blu e bianco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Squadra di calcio di Kiev con maglia blu e bianco" conferma che la soluzione 'Dinamo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Dinamo

D Domodossola I Imola N Napoli A Ancona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Squadra di calcio di Kiev con maglia blu e bianco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dinamo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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