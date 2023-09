Una maglia con colletto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una maglia con colletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : POLO

Significato/Curiosita : Una maglia con colletto

con i bordi viola. la divisa in trasferta è composta da una maglia con colletto a tinta rossa, i bordi delle maniche e il colletto è bianco con una striscia... Polare (la distanza dal polo) polo di agrigento – retore e filosofo siceliota alberto polo – pallavolista italiano ana maria polo – avvocata e conduttrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una maglia con colletto : maglia; colletto; Il numero sulla maglia di Maradona; maglia di lana; Scrisse Gli ultimi giorni di maglia no; Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle; Tipo di maglia e di stoffa rasata ing; Esige il colletto duro; La camicia con le asole nelle punte del colletto ; Duro come un colletto ; Così è detta una camicia dal colletto minimale; Ha il colletto e i polsini;

Cerca altre Definizioni