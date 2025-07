In quella dell Alleanza fu serbato il Decalogo nei cruciverba: la soluzione è Arca

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In quella dell Alleanza fu serbato il Decalogo' è 'Arca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARCA

Curiosità e Significato di Arca

Vuoi sapere di più su Arca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Arca.

Perché la soluzione è Arca? L'Arca, nel contesto biblico, è un contenitore sacro che custodisce le tavole del Decalogo, ovvero i Dieci Comandamenti dati da Dio a Mosè. Simbolo di alleanza e protezione divina, rappresenta anche un luogo di raccoglimento e fede. Nella narrazione, l'Arca dell'Alleanza è un simbolo potente di promessa e di presenza divina tra il popolo.

Come si scrive la soluzione Arca

Se "In quella dell Alleanza fu serbato il Decalogo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O C L I L R I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIRILLICO" CIRILLICO

