APRIBILE

Curiosità e Significato di Apribile

Vuoi sapere di più su Apribile? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Apribile.

Perché la soluzione è Apribile? Apribile indica qualcosa che può essere aperto o sbloccato, come una finestra, una scatola o un contenitore. È un termine usato per descrivere oggetti progettati per essere facilmente accessibili o modificati aprendo parti mobili. Questa parola sottolinea la possibilità di apertura senza sforzo, rendendo più pratico l’uso quotidiano degli oggetti che ci circondano. Insomma, è tutto ciò che si può schiudere o aprire facilmente.

Come si scrive la soluzione Apribile

Hai davanti la definizione "Che si può schiudere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

P Padova

R Roma

I Imola

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N O T E I A Mostra soluzione



