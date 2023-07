Si può giocare brutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può giocare brutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TIRO

Significato/Curiosita : Si puo giocare brutto

Ma si comportano differentemente nel caso in cui una mossa riporti a una posizione ancora precedente. invece di giocare una pietra, un giocatore può passare:... Gara di forza tiro – fondamentale della pallacanestro (vedi anche tiro libero e tiro da tre) tiro – figura della mitologia greca tiro – veicolo trainato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

