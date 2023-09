In mezzo al computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo al computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PU

Significato/Curiosita : In mezzo al computer

Un computer (pronuncia italiana: /kom'pjuter/), in italiano anche noto come elaboratore o calcolatore, è una macchina automatizzata programmabile in grado... Del progetto di riferimento. aisin gioro pu yi, in cinese: t, àixinjuéluó puyíp, in mancese: aisin-gioro pu i, nome di cortesia yaozhi (t, yàozhip)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

