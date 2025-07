L augurio dei Tedeschi che brindano nei cruciverba: la soluzione è Prosit

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L augurio dei Tedeschi che brindano' è 'Prosit'.

PROSIT

Curiosità e Significato di Prosit

La soluzione Prosit di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Prosit per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Prosit? Prosit è un termine tedesco usato per augurare buona salute durante un brindisi, simile a cin cin in italiano. Deriva dal latino prosit, che significa che sia di beneficio. Quando i tedeschi sollevano i bicchieri, pronunciano Prosit per augurare benessere e felicità a chi si trova dall'altra parte. È un modo di condividere gioia e buon augurio in momenti conviviali.

Come si scrive la soluzione Prosit

Hai davanti la definizione "L augurio dei Tedeschi che brindano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

S Savona

I Imola

T Torino

