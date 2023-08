Augurio arabo di pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Augurio arabo di pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SALAM

Significato/Curiosita : Augurio arabo di pace

Principale: gerusalemme. la questione dello status di gerusalemme è uno dei punti nodali del processo di pace israelo-palestinese. tuttavia l'importanza simbolica... Disambiguazione – "salam" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi salam (disambigua). questa voce sull'argomento lessicologia è solo un abbozzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

