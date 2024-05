La Soluzione ♚ Colonia per i Tedeschi La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : KOLN . Ecco la soluzione verificata per la definizione Colonia per i Tedeschi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Colonia per i tedeschi: Ogni colonia divenne un mandato della società delle nazioni, ciascuno posto sotto la supervisione di una delle nazioni vincitrici. progetti per tornare... L'1. Fußball-Club Köln 01/07, meglio noto come Köln e in italiano come Colonia, è una società polisportiva tedesca con sede nella città di Colonia che include calcio, pallamano, tennistavolo e ginnastica ed è nota principalmente per la sua sezione calcistica, che milita in Bundesliga, la prima divisione del campionato tedesco. Fondato nel 1948 dalla fusione del Kölner Ballspiel-Club 1901 e dello SpVgg Sülz 07, il club conta oggi 78 500 membri, risultando il quarto club tedesco per numero di affiliati. La squadra di calcio del Colonia ha vinto 3 campionati tedeschi e 4 Coppe di Germania. A livello internazionale i suoi migliori risultati ...

