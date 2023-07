Uno per tutti i Tedeschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno per tutti i Tedeschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EIN

Significato/Curiosita : Uno per tutti i tedeschi

Come tedeschi anche se hanno perso la propria lingua madre e parte delle proprie tradizioni. fra questi sono compresi i circa due milioni di tedeschi che... Voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. ein – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di eindhoven, eindhoven, paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

