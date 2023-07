La Germania per i Tedeschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Germania per i Tedeschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DEUTSCHLAND

Significato/Curiosità : La Germania per i Tedeschi

La Germania, nota ai suoi abitanti come Deutschland, è una nazione situata al cuore dell'Europa. È rinomata per la sua ricca storia, cultura e innovazione. Per i Tedeschi, la patria offre una qualità di vita elevata, un sistema educativo rinomato e un'economia robusta. I Tedeschi sono orgogliosi della loro identità nazionale, della diversità regionale e delle tradizioni radicate. Conosciuta per i suoi pittoreschi paesaggi, castelli fiabeschi e città moderne, la Germania attrae visitatori da tutto il mondo. Il popolo tedesco è noto per la loro disciplina, efficienza e orgoglio nel preservare le loro tradizioni culturali. Sia nella musica, nell'arte, nell'industria o nello sport, i Tedeschi si distinguono per la loro dedizione e passione, rendendo la Germania una destinazione e un luogo in cui gli abitanti sono legati a una nazione di notevole rilevanza globale.

Altre risposte alla domanda : La Germania per i Tedeschi : germania; tedeschi; Così è stato definito l incontro di calcio Italia germania del 1970; Regnava in germania ; Il più vasto Stato federato della germania ; L anno della storica partita Italia-germania 4-3; La germania sui tabelloni; Il cin-cin dei tedeschi ; Uno per tutti i tedeschi ; Precede molti cognomi tedeschi ; Cani da guardia tedeschi ; La Bruni tedeschi de La pazza gioia;

Cerca altre Definizioni