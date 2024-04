La Soluzione ♚ Un corpo a tre dimensioni La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un corpo a tre dimensioni. SOLIDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un corpo a tre dimensioni: Si definisce solido una porzione di materia che si trova in uno stato condensato caratterizzato da resistenza a deformazione e a variazioni di volume. La branca della fisica che si occupa dei solidi è detta fisica dello stato solido, mentre la chimica dello stato solido si concentra principalmente sulla natura e sulle proprietà chimiche e chimico-fisiche dei solidi. Lo studio dei materiali solidi rientra nella Scienza dei materiali e nella Tecnologia dei materiali. Lo studio del comportamento meccanico del corpo solido è oggetto della meccanica dei solidi. Aggettivo Significato e Curiosità su: Si definisce solido una porzione di materia che si trova in uno stato condensato caratterizzato da resistenza a deformazione e a variazioni di volume. La branca della fisica che si occupa dei solidi è detta fisica dello stato solido, mentre la chimica dello stato solido si concentra principalmente sulla natura e sulle proprietà chimiche e chimico-fisiche dei solidi. Lo studio dei materiali solidi rientra nella Scienza dei materiali e nella Tecnologia dei materiali. Lo studio del comportamento meccanico del corpo solido è oggetto della meccanica dei solidi. solido m sing (fisica) (chimica) (tecnologia) (ingegneria) detto di materiale che si trova ad uno stato in cui le forze di coesione interne gli conferiscono una bassa deformabilità (senso figurato) che è consistente Sostantivo solido ( approfondimento) m (pl.: solidi) (fisica) (chimica) (tecnologia) (ingegneria) stato di aggregazione della materia dove le molecole sono molto coese fra loro (matematica) (geometria) figura geometrica che si sviluppa in altezza, lunghezza e larghezza (storia) antica moneta d'oro Sillabazione sò | li | do Pronuncia IPA: /'slido/ Etimologia / Derivazione dal latino solidus, ossia "intero, compatto, massiccio, senza cavità o vuoti interni" Sinonimi compatto, consistente, duro, fondato

( senso figurato ) fermo, forte, massiccio, resistente robusto, saldo, sodo, stabile

fermo, forte, massiccio, resistente robusto, saldo, sodo, stabile ( per estensione ) fisso, immobile, inamovibile, immobile

fisso, immobile, inamovibile, immobile (di persona, fisico) tarchiato

tarchiato ( senso figurato ) (di tesi, argomento) serio, fondato, valido, sicuro, concreto, effettivo, tangibile

serio, fondato, valido, sicuro, concreto, effettivo, tangibile affidabile, attendibile, credibile

(di rapporto) profondo, radicato, sentito

profondo, radicato, sentito (geometria) ) tridimensionale Contrari debole, delicato, fragile, inconsistente, infondato, instabile, liquido, molle, traballante

( per estensione ) instabile, pericolante

instabile, pericolante ( senso figurato ) (di tesi, argomento) vago,

(di tesi, argomento) vago, inaffidabile, misero

(di rapporto) superficiale, vuoto

superficiale, vuoto ( fisica ) liquido, gassoso

liquido, gassoso (geometria) piano, bidimensionale Parole derivate consolidare, consolida, consolidamento, consolidato, consolidazione, semisolido, in solido, solidale, solidamente, solidare, solidario, solidarismo, solidaristico, solidezza, solidificare, solidificazione, [solidità]], solidismo, solidungo, solidungolo, risolidificare Termini correlati liquido, gassoso, gas Iponimi poliedro, prisma Iperonimi figura geometrica Altre Definizioni con solido; corpo; dimensioni; Ha un area e un volume; In geometria lo è sia il cilindro che il cono; Protegge il corpo dal freddo; Dirige il corpo insegnante; Un centro energetico del nostro corpo per gli Induisti; Notevoli per dimensioni; Pugili di dimensioni molto ridotte; Ha tre dimensioni; Cerca altre soluzioni cruciverba

