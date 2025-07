Tela impermeabile nei cruciverba: la soluzione è Cerata

Home / Soluzioni Cruciverba / Tela impermeabile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tela impermeabile' è 'Cerata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERATA

Curiosità e Significato di Cerata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cerata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cerata.

Perché la soluzione è Cerata? Una cerata è un capo di abbigliamento impermeabile, solitamente in tessuto trattato o rivestito con una sostanza che impedisce il passaggio dell’acqua. Perfetta per proteggersi dalla pioggia senza rinunciare allo stile, è ideale per chi desidera mantenere asciutto e comodo durante le giornate umide. In sintesi, la cerata è l’alleata perfetta per affrontare piogge improvvise con praticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pezzo di tela impermeabileTela per sacchiRobusta telaBianca tela di lino originariamente prodotta a ReimsCopertura impermeabile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cerata

Stai cercando la risposta alla definizione "Tela impermeabile"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N D O E M B U E N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOUMEDIENNE" BOUMEDIENNE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.