Un giaccone impermeabile

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un giaccone impermeabile' è 'Eskimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESKIMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un giaccone impermeabile" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un giaccone impermeabile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Eskimo? L'eskimo è un capo di abbigliamento pensato per proteggere dal freddo e dall'umidità. Questo giaccone impermeabile, spesso imbottito e realizzato con materiali resistenti all'acqua, permette di affrontare condizioni climatiche avverse senza rinunciare alla comodità. La sua struttura avvolgente e il cappuccio integrato contribuiscono a mantenere il calore corporeo, offrendo protezione anche in ambienti molto umidi o nevosi. L'eskimo rappresenta un elemento essenziale dell'abbigliamento in zone fredde e umide.

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Un giaccone impermeabile nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Eskimo

La definizione "Un giaccone impermeabile" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un giaccone impermeabile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Eskimo:

E Empoli S Savona K Kappa I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un giaccone impermeabile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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