Lo è una paratia impermeabile all acqua nei cruciverba: la soluzione è Stagna

Sara Verdi | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è una paratia impermeabile all acqua' è 'Stagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAGNA

Curiosità e Significato di Stagna

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Stagna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo coniuga l acquaL acqua lo è più dell olioLo è l acqua per la pastaLo è l acqua piovanaLo è l acqua ferma che non fluisce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Lo è una paratia impermeabile all acqua - Stagna

Come si scrive la soluzione Stagna

Non riesci a risolvere la definizione "Lo è una paratia impermeabile all acqua"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 6 lettere della soluzione Stagna:
S Savona
T Torino
A Ancona
G Genova
N Napoli
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D T N A I O

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.