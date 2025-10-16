Lo è una paratia impermeabile all acqua nei cruciverba: la soluzione è Stagna
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è una paratia impermeabile all acqua' è 'Stagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
STAGNA
Curiosità e Significato di Stagna
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Stagna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo coniuga l acquaL acqua lo è più dell olioLo è l acqua per la pastaLo è l acqua piovanaLo è l acqua ferma che non fluisce
Come si scrive la soluzione Stagna
Non riesci a risolvere la definizione "Lo è una paratia impermeabile all acqua"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 6 lettere della soluzione Stagna:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
D T N A I O
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.