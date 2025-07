Sono variopinti e possono essere a cera o a olio nei cruciverba: la soluzione è Pastelli

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono variopinti e possono essere a cera o a olio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono variopinti e possono essere a cera o a olio' è 'Pastelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASTELLI

Curiosità e Significato di Pastelli

Vuoi sapere di più su Pastelli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Pastelli.

Perché la soluzione è Pastelli? I pastelli sono strumenti artistici disponibili in molte varianti di colore, spesso vivaci e intensi. Possono essere a cera, come i pastelli a olio, oppure a base di pigmenti mescolati con olio, offrendo effetti diversi e texture uniche. Perfetti per disegno e coloritura, sono ideali sia per artisti professionisti sia per appassionati. La loro versatilità li rende protagonisti di molte opere creative.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Possono essere a cera o a olioPossono essere alimentate da kerosenePossono essere a seccoPossono essere scritti o oraliPossono essere murarie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pastelli

Se "Sono variopinti e possono essere a cera o a olio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N S L I I S P A A I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PSICANALISI" PSICANALISI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.