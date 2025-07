Lo usò Veronica per asciugare Gesù nei cruciverba: la soluzione è Sudario

SUDARIO

Curiosità e Significato di Sudario

Approfondisci la parola di 7 lettere Sudario: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sudario? Il sudario è un lenzuolo o telo usato per avvolgere il corpo di una persona, in particolare durante i riti funebri. Nella tradizione cristiana, è il tessuto che avvolse Gesù dopo la deposizione, e Veronica, secondo la leggenda, lo usò per asciugare il volto di Gesù. Un simbolo di fede e misericordia che richiama momenti di pietà e speranza.

Come si scrive la soluzione Sudario

La definizione "Lo usò Veronica per asciugare Gesù" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

U Udine

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N C L G O A S V E R R R I A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARAVANSERRAGLIO" CARAVANSERRAGLIO

