Lo è una legge attualmente in uso

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è una legge attualmente in uso' è 'Vigente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIGENTE

Perché la soluzione è Vigente? La parola vigente si riferisce a qualcosa che è in vigore, cioè attualmente in uso e applicabile. Questo termine viene impiegato per indicare norme, leggi o regolamenti che sono valide e obbligatorie in un dato momento. Quando si parla di una legge vigente, si sottolinea che essa è operativa e deve essere rispettata, distinguendola da quelle abrogate o non più in vigore. La presenza di una legge vigente garantisce l’ordinamento giuridico attuale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è una legge attualmente in uso". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo è una legge attualmente in uso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vigente

In presenza della definizione "Lo è una legge attualmente in uso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è una legge attualmente in uso" conferma che la soluzione 'Vigente' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vigente

V Venezia I Imola G Genova E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è una legge attualmente in uso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vigente' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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