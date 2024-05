Lo parlava Gesù

Aggettivo

Curiosità su: L'aramaico è una lingua semitica che vanta circa tremila anni di storia. In passato, fu lingua di culto religioso e lingua amministrativa di imperi. È la lingua in cui furono in origine scritti il Talmud e parte del Libro di Daniele e del Libro di Esdra. Era la lingua parlata correntemente in Palestina (accanto al greco) ai tempi di Gesù. Attualmente, l'aramaico è utilizzato in Siria (villaggi di Ma'lula, Bh'ah, Hascha, Kamishlié), in Turchia (Tur-Abdin, Mardin) e nel Nord dell'Iraq (Krakosh, Elkosh, Erbil - la capitale della regione curda - Ankawa). L'aramaico appartiene alla famiglia linguistica delle lingue afro-asiatiche e alla sottofamiglia delle lingue semitiche; più precisamente, l'aramaico appartiene al gruppo nordoccidentale delle lingue semitiche, di cui fanno parte le lingue cananaiche, tra cui l'ebraico.

aramaico

degli Aramei, appartenente al popolo arameo

Sostantivo

aramaico ( approfondimento) m

(linguistica) lingua appartenente alla famiglia delle lingue semitiche come l'arabo e l'ebraico, è una delle lingue più importanti dell'antichità nei tempi del primo Tempio di Gerusalemme l'aramaico fu, per così dire, una lingua-accessoria per leggere la Bibbia pubblicamente una seconda volta, come di norma nei tre giorni

Sillabazione

a | ra | mài | co

Pronuncia

IPA: /ara'majko/

Etimologia / Derivazione

derivato di Aram, antico nome della Siria

Citazione

Termini correlati