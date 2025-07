I... giri di pista dei nuotatori nei cruciverba: la soluzione è Vasche

VASCHE

Curiosità e Significato di Vasche

Hai risolto il cruciverba con Vasche? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Vasche.

Perché la soluzione è Vasche? Vasche sono le strutture di plastica o cemento in cui i nuotatori si allenano e gareggiano, creando un ambiente controllato per le competizioni in piscina. Questi giri di pista permettono di misurare le distanze e gestire le sessioni di allenamento. In sintesi, le vasche sono il cuore delle attività natatorie, fondamentali per sportivi e allenatori.

Come si scrive la soluzione Vasche

La definizione "I... giri di pista dei nuotatori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

