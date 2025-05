I metri di 15 giri di pista nei cruciverba: la soluzione è Seimila

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I metri di 15 giri di pista' è 'Seimila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEIMILA

Curiosità e Significato di "Seimila"

La soluzione Seimila di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Seimila per scoprire curiosità e dettagli utili.

La soluzione SEIMILA si riferisce alla distanza totale percorsa in 15 giri di pista, dove ogni giro misura 400 metri. Moltiplicando 400 metri per 15 giri si ottiene 6000 metri, che è equivalente a 6 chilometri, rappresentato in forma numerica come seimila.

Come si scrive la soluzione: Seimila

Se ti sei imbattuto nella definizione "I metri di 15 giri di pista", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

I Imola

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

