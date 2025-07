Alcalino, si oppone all acido nella scala del pH nei cruciverba: la soluzione è Basico

BASICO

Curiosità e Significato di Basico

Vuoi sapere di più su Basico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Basico.

Perché la soluzione è Basico? Alcalino è un termine che indica una sostanza con pH superiore a 7, ovvero una soluzione basica. Queste sostanze tendono a opporsi agli acidi e possono neutralizzarli, formando sali e acqua. In parole semplici, gli alcalini sono quei composti che rendono l’ambiente meno acido e più alcalino, giocando un ruolo importante in chimica e in molti processi naturali e industriali.

Come si scrive la soluzione Basico

Se "Alcalino, si oppone all acido nella scala del pH" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

S Savona

I Imola

C Como

O Otranto

