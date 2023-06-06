Si oppone all uscita nei cruciverba: la soluzione è Entrata
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si oppone all uscita' è 'Entrata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ENTRATA
Curiosità e Significato di Entrata
Approfondisci la parola di 7 lettere Entrata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si oppone ad australeUn luogo in cui si cerca la via di uscitaSi oppone all ArtideSi oppone all altraLo dice chi si oppone
Come si scrive la soluzione Entrata
Hai davanti la definizione "Si oppone all uscita" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 7 lettere della soluzione Entrata:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
U S O C L A
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.