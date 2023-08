Metallo alcalino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo alcalino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LITIO - SODIO - CESIO

Significato/Curiosità : Metallo alcalino

Il litio è un metallo alcalino appartenente al gruppo dei metalli alcalini nella tavola periodica degli elementi. Caratterizzato dalla sua leggerezza e reattività chimica, il litio è un elemento versatile e importante nell'industria e nella tecnologia moderna. Viene ampiamente utilizzato nelle batterie agli ioni di litio, che alimentano dispositivi elettronici, veicoli elettrici e sistemi di stoccaggio energetico. La sua bassa densità lo rende utile anche nell'aerospaziale. Il litio ha proprietà farmaceutiche, trovando impiego nei trattamenti per disturbi dell'umore. Questo metallo è divenuto cruciale nella società contemporanea, guidando innovazioni e sviluppi in vari campi.

