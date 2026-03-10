In politica si oppone all ideologia progressista

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'In politica si oppone all ideologia progressista' è 'Conservatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONSERVATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In politica si oppone all ideologia progressista" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In politica si oppone all ideologia progressista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Conservatore? Un conservatore tende a mantenere le tradizioni e i valori del passato, opponendosi alle idee di cambiamento rapido o rivoluzione. Preferisce un approccio più cauto e stabile nelle questioni sociali, culturali ed economiche, sostenendo strutture e istituzioni consolidate. La sua visione si contrappone a quella di chi promuove innovazioni e riforme radicali. In politica, questa posizione mira a preservare l'identità e l'ordine esistenti, resistendo alle spinte di progresso troppo veloci o sconosciuti.

Se la definizione "In politica si oppone all ideologia progressista" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In politica si oppone all ideologia progressista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Conservatore:

C Como O Otranto N Napoli S Savona E Empoli R Roma V Venezia A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In politica si oppone all ideologia progressista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

