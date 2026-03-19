L acido dell aspirina

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'L acido dell aspirina' è 'Acetilsalicilico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACETILSALICILICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L acido dell aspirina" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L acido dell aspirina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Acetilsalicilico? L'acetilsalicilico è un composto chimico conosciuto principalmente come principio attivo dell'aspirina. La sua funzione principale è quella di ridurre dolore, febbre e infiammazione, grazie alle sue proprietà analgesiche, antipiretiche e antinfiammatorie. Questo composto agisce inibendo gli enzimi cicloossigenasi, contribuendo a diminuire la produzione di prostaglandine, responsabili dei sintomi sopra menzionati. La sua efficacia e il suo utilizzo ampio ne fanno uno dei farmaci più diffusi al mondo.

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L acido dell aspirina nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Acetilsalicilico

In presenza della definizione "L acido dell aspirina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L acido dell aspirina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Acetilsalicilico:

A Ancona C Como E Empoli T Torino I Imola L Livorno S Savona A Ancona L Livorno I Imola C Como I Imola L Livorno I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L acido dell aspirina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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