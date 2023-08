Vivanda di carne bollita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivanda di carne bollita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LESSO

Significato/Curiosita : Vivanda di carne bollita

Ingredienti principali sono la pasta condita con carne bollita, macinata e fritta con l'aggiunta di sale, pepe e cipolle; letteralmente il nome significa... Salsa è tradizionalmente accompagnata al lesso misto. la diffusione di questa salsa, tipico accompagnamento del lesso delle domeniche o del natale, è limitata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

