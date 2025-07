Procura per riscuotere nei cruciverba: la soluzione è Delega

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Procura per riscuotere' è 'Delega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DELEGA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Delega? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Delega.

Perché la soluzione è Delega? Procura per riscuotere si riferisce a una persona che agisce in nome e per conto di qualcun altro per ottenere un pagamento o un beneficio. La parola corretta è delega, ovvero l'atto di affidare a un'altra persona il compito di rappresentarti o svolgere una funzione al tuo posto. È un modo formale per delegare responsabilità senza dover intervenire personalmente.

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

O B C R I I L N C D I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BICILINDRICO" BICILINDRICO

